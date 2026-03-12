Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,69 değer kazanarak 13.291,27 puana yükseldi.Dün 13.200,38 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 38,65 puan ve yüzde 0,29 düşüşle 13.161,73 puandan başladı. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 90,89 puan ve yüzde 0,69 artışla 13.291,27 puana çıktı.

Endeks, ilk yarıda en düşük 13.156,53 puanı, en yüksek 13.308,03 puanı test etti.Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,68, sanayi endeksi yüzde 1,02, teknoloji endeksi yüzde 0,54 ve mali endeks yüzde 0,23 yükseldi.Önceki kapanışa göre BIST 100'deki hisselerden 59'u değer kazandı, 35'i geriledi, 6'sı ise değişmedi. En çok işlem gören hisseler TÜPRAŞ, Astor Enerji, Türk Hava Yolları, ASELSAN ve Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 5 bin 190 dolar seviyesinde bulunuyor.Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda gösterge tahvil (14 Temmuz 2027 vadeli) valörlü işlemlerinde saat 13.00 itibarıyla basit getiri yüzde 35,71, bileşik getiri yüzde 38,90 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00'te euro/dolar paritesi 1,1560, sterlin/dolar paritesi 1,3390 ve dolar/yen paritesi 158,7 seviyesinde seyrediyor.İstanbul serbest piyasada dolar 44,1140 liradan, avro 51,1140 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,3 primle 5 bin 190 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 3,1 artışla 94,5 dolardan işlem görüyor.