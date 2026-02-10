Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,09 değer kazanarak 13.851,13 puana ulaştı.

Dün 13.838,38 puandan kapanan endeks, bugüne 17,41 puan ve yüzde 0,13 yükselişle 13.855,79 puandan başladı.Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 12,75 puan ve yüzde 0,09 artış kaydeden endeks 13.851,13 seviyesine çıktı.Günün ilk yarısında en düşük 13.803,85, en yüksek 13.888,20 puan görüldü.Bu dönemde teknoloji endeksi yüzde 1, hizmetler endeksi yüzde 0,3 ve mali endeks yüzde 0,2 yükselirken, sanayi endeksi yüzede 0,1 geriledi.Önceki kapanışa kıyasla BIST 100 hisselerinden 56'sı değer kazanırken 41'i düştü, 3'ü ise yatay seyretti.En yoğun işlem gören hisseler Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), ASELSAN, Türkiye Altın İşletmeleri ve Koç Holding oldu.

ALTININ ONS FİYATI 5 BİN 50 DOLAR



Uluslararası piyasalarda saat 13.00 sularında avro/dolar paritesi 1,1920, sterlin/dolar paritesi 1,3670 ve dolar/yen paritesi 155,3 seviyesinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,6310 liradan, avro 52,0220 liradan alıcı buluyor.Küresel piyasalarda altının onsu %0,6 düşüşle 5 bin 50 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise %0,2 kayıpla 68,5 dolardan işlem görüyor.