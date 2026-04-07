İstanbul serbest piyasada dolar 44,6100 liradan, avro 51,6230 liradan satılıyor.Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yatay bir seyirle 13.115,07 puan seviyesinde bulunuyor. Dün 13.112,31 puandan kapanan endeks, güne 3,87 puan ve yüzde 0,03 düşüşle 13.108,45 puandan başladı.

Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,76 puan ve yüzde 0,02 artış göstererek 13.115,07 puana yükseldi.Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.077,82 puanı, en yüksek ise 13.179,92 puanı gördü. Bu süreçte mali endeks yüzde 0,09, sanayi endeksi yüzde 0,03 değer kaybederken; hizmetler endeksi yüzde 0,18, teknoloji endeksi ise yüzde 0,50 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, BIST 100 endeksine dahil hisselerden 38’i yükselirken 59’u düştü, 3 hisse ise yatay seyretti. Günün ilk yarısında en çok işlem gören hisseler Türk Hava Yolları, Gülermak Ağır Sanayi, Tüpraş, Akbank ve Türkiye İş Bankası (C) oldu.

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 673 DOLAR

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1560, sterlin/dolar paritesi 1,3270 ve dolar/yen paritesi 159,6 seviyesinde hareket ediyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,5 artışla 4 bin 673 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,7 azalışla 105,9 dolardan işlem görüyor.