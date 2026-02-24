Altın ve döviz kurlarındaki hareketlilik, iç ve dış piyasaları takip eden yatırımcıların odağında yer alıyor. Özellikle dolar ve Euro’daki anlık değişimler, piyasaların yönü açısından önem taşıyor. Haftanın ikinci işlem gününde döviz kurlarındaki son durum merak ediliyor.

DOLAR VE EURO GÜNCEL FİYATLAR

24 Şubat 2026 Salı günü saat 07.27 itibarıyla:

Dolar/TL:

43,8389 TL alış – 43,8683 TL satış

Euro/TL:

51,6984 TL seviyesinde işlem görüyor.

PİYASALAR YAKINDAN İZLENİYOR

Döviz kurlarındaki seyrin gün içerisinde küresel gelişmeler, ekonomik veriler ve piyasa beklentileri doğrultusunda değişiklik gösterebileceği belirtiliyor. Uzmanlar, yatırımcıların anlık fiyat hareketlerini dikkatle takip etmesini öneriyor.