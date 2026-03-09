Endeks güne 190,09 puan ve yüzde 1,49 düşüşle 12.602,72 puandan başladı. BIST 30 endeksi ise 93,98 puan ve yüzde 0,65 gerileyerek 14.437,69 puandan tamamlandı.

Sektör endekslerinde hizmetler yüzde 0,86 yükselirken; mali yüzde 0,37, sanayi yüzde 1,22 ve teknoloji yüzde 3,72 değer kaybetti. BIST 100 hisselerinden 33'ü prim yaptı, 65'i geriledi. Günün en çok işlem gören hisseleri Tüpraş, Türk Hava Yolları, Akbank, ASELSAN ve Türkiye İş Bankası (C) oldu.

ALTININ KİLOGRAM FİYATI

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 düşüşle 7 milyon 338 bin liraya indi. Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 18.20 itibarıyla 5 bin 82 dolardan işlem görüyor.Tahvil piyasasında 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin basit getirisi yüzde 36,64, bileşik getirisi yüzde 40,00 seviyesinde gerçekleşti.

TCMB efektif dolar kuru alışta 43,9699, satışta 44,1461 lira olarak açıklandı (önceki: alış 43,8748, satış 44,0506 lira).Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1585, sterlin/dolar 1,3399, dolar/yen 158,243 seviyesinde bulunuyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 7,3 yükselişle 97,7 dolardan alıcı buluyor.