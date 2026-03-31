Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,30 değer kazanarak 12.790,98 puandan tamamladı. Gün içinde en düşük 12.634,88 puanı, en yüksek 12.848,67 puanı gören endeks, 164,63 puan artış kaydetti.

BIST 30 endeksi ise yüzde 1,39 yükselerek 14.518,03 puandan kapandı. Sektörel endekslerde sanayi yüzde 1,77, mali yüzde 1,14, hizmetler yüzde 1,01 ve teknoloji yüzde 0,06 değer kazandı. BIST 100'e dahil hisselerin 72'si prim yaptı, 26'sı geriledi, 2'si yatay seyretti.

En çok işlem gören hisseler Tüpraş, Türk Hava Yolları, Katılımevim Tasarruf Finansman, Akbank ve Türkiye İş Bankası (C) oldu.Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 düşüşle 6 milyon 624 bin 899 lira oldu.

Altının ons fiyatı ise uluslararası piyasalarda 4 bin 616 dolar seviyesinde işlem gördü.Tahvil ve bono piyasasında 15 Mart 2028 vadeli tahvilin basit getirisi yüzde 38,38, bileşik getirisi yüzde 42,06 olarak gerçekleşti. TCMB, doların efektif kurunu alışta 44,3651, satışta 44,5428 lira olarak açıkladı.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1530, sterlin/dolar paritesi 1,3210, dolar/yen paritesi 158,970 seviyesinde seyrediyor. Brent petrolün varili yüzde 1,2 düşüşle 106,7 dolardan alıcı buldu.