Günün ilk bölümünde satış ağırlıklı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa kıyasla 90,47 puan ve yüzde 0,65 düşüşle 13.800,75 seviyesine indi.

Toplam işlem hacmi 91 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,24, holding endeksi ise yüzde 1,31 değer yitirdi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,18 ile finansal kiralama faktoring olurken, en çok gerileyen yüzde 1,62 ile iletişim sektörü oldu.

Küresel piyasalarda teknoloji hisselerindeki yüksek değerleme kaygıları ve yazılım sektöründeki satışların artması negatif havayı beslerken, yurt içinde BIST 100 de küresel eğilime paralel olarak ağırlıklı hisselerdeki satış baskısıyla ilk yarıyı kayıpla noktaladı.

Analistler, günün devamında yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ECB faiz kararı ile İngiltere'de BoE faiz kararının izleneceğini vurguladı.

Teknik olarak BIST 100 endeksinde 13.700 ve 13.600 puanın destek, 13.900 ve 14.000 puanın direnç konumunda olduğunu belirtti.