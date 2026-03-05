Borsa İstanbul bünyesindeki BIST 100 endeksi, tam 135,74 puanlık yükselişle 13.078,93 puandan işlem gününü noktaladı. BIST 100 endeksi, güne yaklaşık 119,38 puan ve yüzde 0,92’lik primle 13.062,57 puan seviyesinden başlangıç yapmıştı. Gün içinde en düşük 13.047,98 ve en yüksek 13.202,58 puanı test eden BIST 100 endeksi, kapanışı önceki güne göre yüzde 1,05 artışla 13.078,93 puandan yaptı. BIST 30 endeksi de dünkü kapanışa nazaran 183,16 puan ve yüzde 1,24 oranında değer kazanarak 14.899,03 puana ulaştı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 3,11, sanayi endeksi yüzde 2,41 ve mali endeks yüzde 1,20 yükselirken, hizmetler endeksi yüzde 0,42 geriledi. BIST 100 endeksindeki hisselerin 73'ü değer kazandı, 26'sı ise düştü. ASELSAN, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Türkiye İş Bankası (C) ve Yapı Kredi en çok işlem gören senetlerdi.

ALTININ ONS FİYATI 5 BİN 67 DOLAR

Küresel piyasalarda altın onsu, saat 18.20 itibarıyla 5 bin 67 dolar bandından işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, dünkü kapanışa kıyasla yüzde 0,6 düşüşle 7 milyon 423 bin 500 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası’nda, 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugünkü işlemlerinde basit getiri yüzde 34,95, bileşik getiri yüzde 38,00 olarak kaydedildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,8828, satışta 44,0586 lira olarak duyurdu. TCMB, dünkü kur rakamlarını alışta 43,8624, satışta 44,0382 lira olarak açıklamıştı.

Uluslararası piyasalar saat 18.20 sularında avro/dolar paritesinde 1,1600, sterlin/dolarda 1,3342 ve dolar/yen paritesinde 157,536 seviyelerini takip etti. Londra Brent tipi ham petrol varil fiyatı ise yüzde 2,1 oranında yükselerek 82,4 dolar seviyesinden alıcı buldu.