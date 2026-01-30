Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,84 değer kaybederek 13.714,80 puana geriledi.

Dün 13.831,09 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 21,71 puan ve yüzde 0,16 düşüşle 13.809,39 puandan başladı. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 116,29 puan ve yüzde 0,84 kayıpla 13.714,80 seviyesine indi.

Endeks, gün içinde en düşük 13.649,11 puanı, en yüksek 13.870,14 puanı test etti.Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 3,07, sanayi endeksi yüzde 1,93 ve hizmetler endeksi yüzde 0,82 değer kaybederken, mali endeks yüzde 0,51 yükseldi.

Önceki kapanışa göre BIST 100 hisselerinden 27'si yükselirken 66'sı düştü. En çok işlem gören hisseler Türk Hava Yolları, ASELSAN, Şişe ve Cam Fabrikaları, Akbank ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.Altının ons fiyatı 5 bin 31 dolar seviyesinde seyrediyor.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 32,00, bileşik getirisi yüzde 34,56 olarak gerçekleşti.