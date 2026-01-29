Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,61 değer kazanarak 13.623,45 puana yükseldi.

Dün 13.407,44 puandan kapanış yapan BIST 100, güne yüzde 0,71 ve 94,85 puanlık artışla 13.502,29 puandan başladı. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 216,01 puan ve yüzde 1,61 prim yaparak 13.623,45 seviyesine ulaştı.

Endeks, gün içinde en düşük 13.480,55 puanı, en yüksek 13.655,13 puanı test etti.Sektör endekslerinde teknoloji yüzde 1,6, sanayi yüzde 0,6, mali endeks yüzde 2, hizmetler endeksi yüzde 1 yükseliş gösterdi.BIST 100 hisselerinden 65'i değer kazanırken 31'i geriledi, 4'ü yatay kaldı. En yüksek işlem hacmine ulaşan hisseler Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ve ASELSAN oldu.

Altının ons fiyatı yüzde 2,5 primle 5 bin 513 dolara çıktı.Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda 14 Temmuz 2027 vadeli gösterge tahvilin valörlü işlemlerinde saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 31,72, bileşik getirisi yüzde 34,23 olarak oluştu.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 seviyelerinde avro/dolar paritesi 1,1960, sterlin/dolar paritesi 1,3800, dolar/yen paritesi 153,3 düzeyinde seyrediyor.İstanbul serbest piyasada dolar 43,4250 liradan, avro 52,0250 liradan satılıyor.Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 2,5 artışla 5 bin 513 dolardan, Brent tipi ham petrolün varili yüzde 2,2 yükselişle 68,9 dolardan işlem görüyor.