Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,39 değer kaybederek 11.250,61 puana indi.

Cuma günü 11.294,37 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 17,02 puan ve yüzde 0,15 artışla 11.311,39 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 43,76 puan ve yüzde 0,39 azalışla 11.250,61 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 11.224,13, en yüksek 11.324,76 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,67, sanayi endeksi yüzde 0,57, teknoloji endeksi yüzde 0,45 ve mali endeks yüzde 0,21 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 28'i yükselirken 70'i düştü, 2'si yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Türkiye İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri, ASELSAN ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 472 DOLAR

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 34,42, bileşik getirisi yüzde 37,38 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1780, sterlin/dolar paritesi 1,3490 ve dolar/yen paritesi 156,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 42,9360 liradan, avro 50,6110 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,3 düşüşle 4 bin 472 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,6 artışla 61,4 dolardan işlem görüyor.