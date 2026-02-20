Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,24 değer kaybıyla 13.771,49 puana geriledi.Dün 13.804,21 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 21,71 puan ve yüzde 0,16 düşüşle 13.782,50 puandan başladı. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 32,72 puan ve yüzde 0,24 azalarak 13.771,49 seviyesine indi.Endeks, ilk yarıda en düşük 13.751,89 puanı, en yüksek 13.914,32 puanı gördü.

Sektör endekslerinde teknoloji %1,27 yükselirken, hizmetler yüzde 0,05, sanayi yüzde 0,22, mali endeks yüzde 0,45 geriledi.BIST 100’deki hisselerden 48’i yükselirken 51’i düştü, 1’i yatay kaldı. En çok işlem gören hisseler Türk Hava Yolları, ASELSAN, Sasa Polyester, Türkiye İş Bankası (C) ve Akbank oldu.Altının ons fiyatı 5 bin 28 dolar seviyesinde bulunuyor.Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası’nda gösterge tahvilin (14 Temmuz 2027 vadeli) basit getirisi yüzde 33,79, bileşik getirisi yüzde 36,64 olarak gerçekleşti.Uluslararası piyasalarda avro/dolar 1,1770, sterlin/dolar 1,3470, dolar/yen 155,4 seviyesinde işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,8450 TL’den, avro 51,6290 TL’den satılıyor.Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,5 primle 5 bin 28 dolardan, Brent petrolün varili yüzde 0,9 düşüşle 70,9 dolardan alıcı buluyor.