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Kaynak: AA

İstanbul Kapalıçarşı’da dolar 47,3970 liradan alınırken 47,3990 liradan satılıyor. Euro ise 54,0720 liradan alınarak 54,0740 liradan satışa sunuluyor.

Dolar/TL kuru güne 47,3990 seviyesinden başlarken, euro/TL ise 54,0740 liradan işlem görüyor.

Öte yandan önceki kapanışta dolar 47,37 liradan, euro ise 53,91 liradan satılmıştı. Böylece her iki para biriminde de yeni güne hafif yükselişle başlandığı görülüyor.

Küresel piyasalardaki gelişmeler ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentiler, döviz kurlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.