İstanbul serbest piyasada dolar ve euro güne farklı yönlerde başladı. Doların satış fiyatı 48,1170 lira, euronun satış fiyatı ise 56,1680 lira olarak belirlendi.
DOLAR BUGÜN NE KADAR?
Serbest piyasada doların alış fiyatı 48,1150 lira, satış fiyatı ise 48,1170 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 48,0990 lira seviyesindeydi. Böylece dolar güne önceki kapanışa göre 0,0180 lira yükselişle başladı.
EURO BUGÜN NE KADAR?
Euro'nun alış fiyatı 56,1660 lira, satış fiyatı ise 56,1680 lira olarak kaydedildi.
Dün euronun satış fiyatı 56,1780 lira olmuştu. Buna göre euronun satış fiyatı güne 0,0100 lira düşüşle başladı.
İSTANBUL'DA GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI
Serbest piyasada günün ilk işlemlerinde dolar yükselirken EURO sınırlı düşüş gösterdi. Döviz kurlarında gün içindeki gelişmelere bağlı olarak hareketliliğin sürmesi bekleniyor.