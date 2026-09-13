İç ve dış piyasalardaki gelişmeler, faiz kararları ve küresel ekonomik veriler döviz kurları üzerindeki etkisini sürdürüyor. Haftanın son gününde varlıklarını değerlendirmek veya piyasa seyrini takip etmek isteyen vatandaşlar ile yatırımcılar, güne güncel döviz kurlarını araştırarak başladı.
DOLAR VE EURO'DA GÜNCEL SEVİYELER
13 Eylül 2026 Pazar günü itibarıyla serbest piyasada oluşan döviz kuru verileri şu şekilde:
Dolar/TL: Alış 48,3982 TL, satış 48,6516 TL
Euro/TL: Satış 56,4947 TL
Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve makroekonomik beklentiler doğrultusunda döviz kurlarındaki anlık değişimler takip edilmeye devam ediyor.