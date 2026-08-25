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Kaynak: Ekonomi Servisi

İstanbul serbest piyasada dolar ve EURO, haftanın ilk işlem gününe farklı seyirle başladı. Doların satış fiyatı 48,0960 lira, EURO'nun satış fiyatı ise 56,0840 lira olarak belirlendi.

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Serbest piyasada doların alış fiyatı 48,0940 lira, satış fiyatı ise 48,0960 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 48,0800 lira seviyesindeydi. Böylece doların satış fiyatı güne önceki kapanışa göre 0,0160 lira yükselişle başladı.

EURO BUGÜN NE KADAR?

Euro'nun alış fiyatı 56,0820 lira, satış fiyatı ise 56,0840 lira olarak kaydedildi.

Dün euro'nun satış fiyatı 56,1190 lira seviyesindeydi. Buna göre euro'nun satış fiyatı yeni güne 0,0350 lira düşüşle başladı.

DÖVİZ FİYATLARINDA SON DURUM

Serbest piyasada döviz kurları gün içerisinde arz ve talep koşullarına bağlı olarak değişebiliyor. Güncel piyasa verilerinde de dolar ve EURO'nun alış-satış fiyatları arasında küçük farklar bulunuyor.