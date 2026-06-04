Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Serbest piyasada dolar 45,9720 liradan, avro ise 53,5090 liradan işlem görüyor. Doların alış fiyatı 45,9700 lira, satış fiyatı 45,9720 lira olarak belirlenirken, avroda alış fiyatı 53,5070 lira, satış fiyatı ise 53,5090 lira seviyesinde gerçekleşti.

DÜNE GÖRE SINIRLI DEĞİŞİM

Dün doların satış fiyatı 45,9580 lira, avronun satış fiyatı ise 53,5080 lira olmuştu. Yeni işlem gününde her iki para biriminde de sınırlı artış dikkat çekti.

Küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle döviz kurlarındaki hareketliliğin gün içinde de devam etmesi bekleniyor.