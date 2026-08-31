İstanbul serbest piyasada haftanın ilk işlem gününde dolar 48,2610 TL, Euro ise 55,9610 TL seviyesinden işlem görmeye başladı. Döviz piyasasında yatırımcıların gözü güncel alış ve satış fiyatlarında.
DOLAR BUGÜN NE KADAR?
Kapalıçarşı’da doların alış fiyatı 48,2590 lira, satış fiyatı ise 48,2610 lira olarak belirlendi.
Son kapanışta doların satış fiyatı 48,24 lira seviyesindeydi.
EURO BUGÜN NE KADAR?
Euro ise haftaya 55,9610 lira satış fiyatıyla başladı. Kapalıçarşı’da Euro’nun alış fiyatı 55,9590 lira, satış fiyatı ise 55,9610 lira oldu.
Son kapanışta Euro 56,23 liradan satılmıştı.
Döviz fiyatları gün içerisinde piyasa koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.