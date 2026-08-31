İstanbul serbest piyasada haftanın ilk işlem gününde dolar 48,2610 TL, Euro ise 55,9610 TL seviyesinden işlem görmeye başladı. Döviz piyasasında yatırımcıların gözü güncel alış ve satış fiyatlarında.

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DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Kapalıçarşı’da doların alış fiyatı 48,2590 lira, satış fiyatı ise 48,2610 lira olarak belirlendi.

Son kapanışta doların satış fiyatı 48,24 lira seviyesindeydi.

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EURO BUGÜN NE KADAR?

Euro ise haftaya 55,9610 lira satış fiyatıyla başladı. Kapalıçarşı’da Euro’nun alış fiyatı 55,9590 lira, satış fiyatı ise 55,9610 lira oldu.

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Son kapanışta Euro 56,23 liradan satılmıştı.

Döviz fiyatları gün içerisinde piyasa koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.