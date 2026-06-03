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Serbest piyasada dolar 45,9530 liradan alınırken 45,9550 liradan satılıyor.

Euro ise 53,4400 liradan alınıp 53,4420 liradan satışa sunuluyor.

DÜNKÜ KAPANIŞIN ÜZERİNDE

Döviz kurları, önceki güne göre yukarı yönlü bir başlangıç yaptı.

Dün doların satış fiyatı 45,9280 lira, avronun satış fiyatı ise 53,5080 lira seviyesinde bulunuyordu.

PİYASALARDA DALGALI SEYİR SÜRÜYOR

Küresel gelişmeler ve jeopolitik risklerin etkisiyle döviz piyasalarında dalgalı seyrin devam ettiği gözlenirken, yatırımcılar kur hareketlerini yakından takip ediyor.