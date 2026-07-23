İstanbul serbest piyasada dolar 47,2390 liradan, euro ise 54,1080 liradan güne başladı.

ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

Serbest piyasada:

Dolar alış: 47,2370 TL
Dolar satış: 47,2390 TL
Euro alış: 54,1060 TL
Euro satış: 54,1080 TL

Dünya devlerinden dolar ve euro için kabus senaryosuDünya devlerinden dolar ve euro için kabus senaryosuEkonomi

DÜNE GÖRE DEĞİŞİM

Döviz kurlarında dünkü kapanışa göre sınırlı yükseliş görüldü:

Dolar ve euro bugün ne kadar?( 23 Temmuz 2026) Döviz güne nasıl başladı? - Resim : 2

Dolar dün 47,2170 TL seviyesindeydi
Euro ise 53,9330 TL olarak işlem görüyordu

PİYASALARDA SON DURUM

Yeni günde döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareket dikkat çekerken, yatırımcılar küresel gelişmeler ve ekonomik verilerin etkisini yakından izliyor.

Finansal kesim dışındaki döviz açığı arttıFinansal kesim dışındaki döviz açığı arttıEkonomi

DÖVİZDE TEMKİNLİ YÜKSELİŞ

Uzmanlar, döviz piyasasında dalgalı ancak yukarı yönlü seyrin sürdüğüne işaret ederken, gün içi hareketlerin veri akışıyla şekillenebileceğini belirtiyor.