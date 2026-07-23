İstanbul serbest piyasada dolar 47,2390 liradan, euro ise 54,1080 liradan güne başladı.
ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI
Serbest piyasada:
Dolar alış: 47,2370 TL
Dolar satış: 47,2390 TL
Euro alış: 54,1060 TL
Euro satış: 54,1080 TL
DÜNE GÖRE DEĞİŞİM
Döviz kurlarında dünkü kapanışa göre sınırlı yükseliş görüldü:
Dolar dün 47,2170 TL seviyesindeydi
Euro ise 53,9330 TL olarak işlem görüyordu
PİYASALARDA SON DURUM
Yeni günde döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareket dikkat çekerken, yatırımcılar küresel gelişmeler ve ekonomik verilerin etkisini yakından izliyor.
DÖVİZDE TEMKİNLİ YÜKSELİŞ
Uzmanlar, döviz piyasasında dalgalı ancak yukarı yönlü seyrin sürdüğüne işaret ederken, gün içi hareketlerin veri akışıyla şekillenebileceğini belirtiyor.