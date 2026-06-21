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Ekonomik gelişmelerin nabzını tutan ve finansal planlamalarını yapmak isteyen vatandaşların gözü kulağı, haftanın son gününde de döviz piyasalarında.

Birikimlerine yön vermek isteyenlerin arama motorlarında yoğun bir şekilde yönelttiği "1 Dolar kaç TL?" ve "Euro ne kadar?" sorularının yanıtları sabahın ilk saatleriyle birlikte netleşti.

21 Haziran 2026 Pazar sabahı piyasalardaki güncel durum şu şekilde oldu;

Yeni güne başlarken Dolar/TL kuru alış tarafında 46,3879 TL üzerinden işlem görüyor. Doların aynı dakikalardaki satış fiyatı ise 46,4847 TL seviyelerinde seyrediyor.

Avrupa'nın ortak para birimi Euro ise söz konusu saat diliminde piyasalarda 53,3552 TL bandından alıcı buluyor.