Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,45 değer kaybederek 13.528,58 puana geriledi.Dün 13.589,14 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 3,50 puan ve yüzde 0,03'lük düşüşle 13.585,64 puandan başladı.

Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa kıyasla 60,55 puan ve yüzde 0,45 kayıpla 13.528,58 puana indi.Endeks, ilk yarıda en düşük 13.468,87, en yüksek 13.628,01 seviyesini test etti.Bu dönemde teknoloji endeksi yüzde 1,8 yükselirken; hizmetler endeksi yüzde 0,7, mali endeks yüzde 0,6 ve sanayi endeksi yüzde 0,4 geriledi.

Önceki kapanışa göre BIST 100 hisselerinden 29'u prim yaptı, 67'si değer kaybetti, 4'ü ise yatay seyretti. En yoğun işlem gören hisseler Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ve Yapı ve Kredi Bankası oldu.

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 868 DOLAR



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli gösterge tahvilin bugün valörlü işlemlerinde saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 32,60, bileşik getirisi yüzde 35,26 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 sıralarında avro/dolar paritesi 1,1790, sterlin/dolar paritesi 1,3580 ve dolar/yen paritesi 157,1 seviyesinde bulunuyor.İstanbul serbest piyasada dolar 43,6150 liradan, avro 51,4700 liradan alıcı buluyor.