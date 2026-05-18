İstanbul serbest piyasada döviz kurları yeni haftaya yükselişle başladı. Dolar 45,5790 liradan, avro ise 52,9740 liradan işlem görüyor.

Dolar ve avroda güncel fiyatlar

Serbest piyasada dolar:

Alış: 45,5770 TL

Satış: 45,5790 TL

Avro ise:

Alış: 52,9720 TL

Satış: 52,9740 TL

seviyesinden işlem görüyor.

GEÇEN HAFTAYA GÖRE DEĞİŞİM

Cuma günü doların satış fiyatı 45,5440 lira, avronun satış fiyatı ise 53,0320 lira olarak kaydedilmişti. Yeni haftaya başlarken dolar sınırlı yükseliş gösterirken, avroda ise hafif düşüş dikkat çekti.

PİYASALARDA TEMKİNLİ SEYİR

Uzmanlar, küresel piyasalardaki gelişmeler ve iç ekonomik dinamiklerin döviz kurları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirtiyor. Yeni haftada veri akışına bağlı olarak dalgalı seyrin sürebileceği ifade ediliyor.