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Kaynak: Ekonomi Servisi

Dolar, rekor üstüne rekor kırarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Piyasa verilerine göre, döviz piyasalarında yukarı yönlü hareket eğilimi etkisini devam ettiriyor. Dolar güne artışla başlarken şu sıralarda 46,98 seviyesinden işlem görüyor.

Geçtiğimiz gün boyunca yükseliş kanadında hareket eden dolar, bir önceki kapanış değerinin yüzde 0,2 üzerinde bir oran yakalayarak günü 46,9220 seviyesinden noktalamıştı.

DOLAR REKOR TAZELEDİ!

Dolar bugün saat 09.25 itibarıyla yüzde 46,9860 seviyesine ulaşırken aynı dakikalarda Euro, bir önceki kapanışına kıyasla yüzde 0,3 arttı ve 53,8010 olarak gerçekleşti. Sterlin ise, yüzde 0,3 artışla 63,1610 seviyesine geldi.

FED’İN FAİZ ARTIRABİLECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR!

Uluslararası piyasalarda, Orta Doğu’da yaşanan askeri gelişmelerin yol açtığı enerji maliyetindeki artışlar, makroekonomik öngörüler üzerindeki ağırlığını korurken ABD Merkez Bankası’nın (FED) bu yıl bitmeden 25 baz puanlık yeni bir faiz artırımına imza atabileceği değerlendiriliyor. Bu beklentiler , doların diğer para birimleri karşısında yüksek değerini korumasını sağlıyor.

FED 5 FARKLI ÇALIŞMA GRUBU KURDU!

Yaşanan bu gelişmelerin ardından FED, para politikasının küresel işleyişini ve uygulanabilirliğini daha etkin hale getirmek amacıyla adımlar attı. Oluşturulan 5 farklı çalışma grubunun hedeflerini ve bu grupların lider kadrosunu açıklayan FED, yeni komisyonların para politikasının genel mekanizması açısından hayati öneme sahip alanlarda detaylı incelemeler yürüteceğine dikkat çekti.

“HEDEF ÇOK NET” DİYEREK ANLATTI!

FED Başkanı Kevin Warsh, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kurumun fiyat istikrarını sağlama ve istihdamı maksimum seviyeye çıkarma hedeflerine yönelik sarsılmaz bir kararlılık içinde olduğunu ifade etti.

Warsh, ABD ekonomisinin son jenerasyon boyunca çok büyük bir dönüşüm geçirdiğini ve bu yapısal değişimin hiçbir dönemde şu anki kadar belirgin olmadığını ifade ederek "Hedef çok net, Fed'in bu kritik dönemde hedeflerimize ulaşmak için en iyi konumda olmasını sağlamak." Sözlerini sarf etti.