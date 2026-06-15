Dünya genelindeki ekonomik çalkantılara ve piyasalardaki belirsizliklere meydan okuyan en zengin kesim, varlıklarını katlamaya devam ediyor. Capgemini tarafından yayımlanan "Dünya Servet Raporu 2026", en az 1 milyon dolar değerinde yatırım yapılabilir finansal varlığa sahip olan yüksek net servetli bireylerin hem sayısında hem de toplam birikiminde geçtiğimiz yıl gözle görülür bir sıçrama yaşandığını ortaya koydu. Üst üste ikinci yılında da güçlü bir büyüme performansı sergileyen küresel zenginlik, özellikle teknoloji ve yapay zekâ yatırımlarının rüzgarıyla besleniyor.

SERVET ARTIŞININ LOKOMOTİFİ TEKNOLOJİ VE ULTRA ZENGİNLER

Araştırma sonuçlarına göre dünya genelindeki dolar milyoneri sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 7,9 oranında artış göstererek 25,3 milyona ulaştı. Bu kesimin elinde bulundurduğu toplam finansal güç ise yüzde 8,6'lık yükselişle 98,3 trilyon dolar gibi devasa bir büyüklüğe erişti. Bu rekor büyümenin asıl itici gücünü ise 30 milyon doların üzerinde serveti bulunan ve "ultra yüksek net servetli" olarak tanımlanan elit kesim oluşturdu. Sayıları yüzde 11,4 oranında artan bu ultra zengin grubun finansal yükselişinde, borsalardaki ralli ile yapay zeka odaklı teknoloji yatırımları başrolü oynadı.

Coğrafi dağılım mercek altına alındığında, servet artışında aslan payının yine Kuzey Amerika'ya gittiği görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri merkezli sermaye piyasalarının sergilediği güçlü performans, bölgedeki varlıklı yatırımcıların servetini katlarken, Asya-Pasifik bölgesi de benzer şekilde dikkat çekici bir büyüme ivmesi yakaladı. Buna karşılık Avrupa, yüksek faiz oranları, jeopolitik krizler ve ekonomik durgunluk gibi faktörlerin gölgesinde kalarak servet artışında diğer bölgelerin oldukça gerisinde kaldı.

VARLIK YÖNETİMİNDE YAPAY ZEKA DEVRİMİ VE KUŞAK DEĞİŞİMİ

Finans dünyasındaki bu genişleme, varlık yönetimi sektöründe de köklü bir teknolojik devrimi tetikliyor. Yeni nesil zenginlerin geleneksel finans danışmanları yerine kişiselleştirilmiş ve teknolojiyle entegre hizmetleri tercih etmesi, portföy yönetim şirketlerini strateji değiştirmeye zorluyor. Şirketler, müşteri taleplerine yanıt verebilmek adına yapay zeka tabanlı veri analiz araçlarına ve dijital deneyim modellerine milyarlarca dolarlık yatırımlar yapıyor. Yapay zeka teknolojisi sayesinde küresel yatırım fırsatları daha hızlı tespit edilebilirken, kişiye özel finansal yol haritaları da çok daha etkin bir şekilde çizilebiliyor.

Sektörün geleceğini şekillendirecek bir diğer kritik gelişme ise kapıda bekleyen büyük servet transferi olarak öne çıkıyor. Önümüzdeki yirmi yıllık süreçte, trilyonlarca dolarlık devasa bir birikimin Baby Boomer kuşağından çocuklarına ve torunlarına aktarılacağı öngörülüyor. Dijital platformlara ve yenilikçi finansal araçlara çok daha yatkın olan genç yatırımcıların yönetimi devralmasıyla birlikte, geleneksel iş yapış modelleri tamamen kabuk değiştirecek. Küresel ölçekte yaklaşık 100 trilyon dolarlık devasa bir pazarın yönetildiği bu yeni dönemde, teknolojik dönüşüme ayak uydurabilen varlık yönetim şirketleri geleceğin kazananı olacak.