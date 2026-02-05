Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 43,5200 seviyesinden tamamladı.

Saat 09.45 itibarıyla dolar/TL, önceki kapanışın hemen üzerinde 43,5343'ten alıcı buluyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 yükselişle 51,4460'tan, sterlin/TL ise yüzde 0,2 gerileyerek 59,3940'tan işlem görüyor.Dolar endeksi ise yüzde 0,1 değer kazanarak 97,80 seviyesinde seyrediyor.

Küresel çapta jeopolitik risk endişeleri ve Fed'in önümüzdeki dönem para politikasına dair belirsizlikler, risk iştahını bir süredir baskılarken; yoğun bilanço döneminde şirket açıklamaları ve yatırımcı değerlendirmeleri piyasalarda yüksek dalgalanma yaratıyor.

Bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararları açıklanacak ve dolar endeksinin yönünde belirleyici rol oynaması bekleniyor.Her iki bankanın da faiz oranlarını sabit tutması kesin gibi görülüyor.

ECB'nin orta vadede politika faizinde değişiklik yapmayacağı öngörülse de, avrodaki yükselişlerin kararları etkileyebileceği düşünülüyor.Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ECB faiz kararı ile İngiltere'de BoE faiz kararının izleneceğini vurguladı.