Cuma günü yükseliş eğilimli hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 43,7310’dan tamamladı.

Saat 09.50 itibarıyla dolar/TL, önceki kapanışın hafif altında 43,7240’tan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda euro/TL yatay bir seyirle 51,9350’den, sterlin/TL ise yüzde 0,1 değer kazancıyla 59,7120’den işlem görüyor.Dolar endeksi ise önceki kapanışının hemen üzerinde 96,9 seviyesinde bulunuyor.ABD’de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması, ABD Merkez Bankası’na (Fed) yönelik faiz indirimi ihtimallerini güçlendirdi.Fed’e ilişkin artan gevşeme beklentileri nedeniyle normalde değer kaybetmesi beklenen dolar endeksi, Japonya’da tahminlerin altında kalan büyüme verilerinin ardından yenin dolar karşısında zayıflamasıyla yatay bir görünüm sergiliyor.

Piyasalar, ekonomik verilerin yanı sıra Fed yetkililerinin açıklamalarını da yakından izliyor. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, "Enflasyon konusunda biraz daha iyileşme sağlayabilirsek, faiz oranlarının daha da düşmeye devam edebileceğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Bu hafta ABD’de açıklanacak büyüme ve Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin, ülke ekonomisinin seyrine ve Fed’in gelecek politikalarına dair önemli sinyaller vermesi bekleniyor; bu verilerin piyasaların yönünü belirlemede kilit rol oynaması öngörülüyor.Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini ifade etti.