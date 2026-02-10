Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 43,5900 seviyesinden tamamladı.

Saat 09.50 itibarıyla dolar/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 43,6130’dan alıcı bulurken; avro/TL yatay seyirle 51,9750’den, sterlin/TL ise yüzde 0,1 gerileyerek 59,6830’dan satılıyor.Dolar endeksi aynı dakikalarda yüzde 0,1 artışla 96,9 puan seviyesinde bulunuyor.

Teknoloji ve yarı iletken sektörlerindeki iyimser hava, küresel piyasalarda risk iştahını desteklerken; ABD’de yayımlanacak enflasyon ve istihdam verileri yatırımcıların birincil odağında yer alıyor.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl faiz indirimlerine devam edeceği yönündeki beklentiler, varlık fiyatları üzerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor.

İş gücü piyasasındaki zayıflama sinyalleri veren verilerin, faiz indirimlerinin daha erken başlaması beklentisini güçlendirebileceği; buna karşılık enflasyonun yüksek seyretmesinin ise indirim takvimini bir miktar geciktirebileceği öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi verisinin, yurt dışında ise ABD perakende satışlarının yakından izleneceğini ifade etti.