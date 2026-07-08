İstanbul serbest piyasada dolar 46,8530 liradan alınıp 46,8550 liradan satılıyor. EURO ise 53,5370 liradan alıcı bulurken, satış fiyatı 53,5390 lira olarak kaydedildi.
DÜNE GÖRE DEĞİŞİM
Dün doların satış fiyatı 46,8410 lira seviyesindeydi. Yeni güne sınırlı yükselişle başlayan dolar, yukarı yönlü seyrini korudu. EURO ise dün 53,5710 liradan kapanmasının ardından bugün daha düşük seviyeden işlem görmeye başladı.
YATIRIMCI NEYİ İZLİYOR?
Kur tarafındaki sınırlı hareketlilikte küresel gelişmeler ve iç piyasadaki beklentiler etkili olmaya devam ediyor. Doların yukarı yönlü eğilimi dikkat çekerken, EURO’daki geri çekilme yatırımcıların odağında yer alıyor.