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Kaynak: AA

Cuma günü dar bantta dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinden 47,5127'den bitirmişti.

Dolar/TL, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 47,5390 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 54,8860'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 primle 64,1160'dan işlem kaydetti.

Geçen hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit tutmasının ardından yıl boyunca güçlü bir seyir izleyerek 100 seviyesinin üzerinde seyreden dolar endeksi, yeni haftaya yüzde 0,2 düşüşle 99,7 seviyesinde işlem gördü.

Analistler, Fed Başkanı Kevin Warsh’un, faiz kararı sonrası basın toplantısında yaptığı ve pek çok kişinin kafasını karıştıran hatta şaşırtan açıklamalarının Fed’in güvenilirliğini sarsmış olabileceğini ve bu nedenle doların genel olarak değer kaybettiğini ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, imalat sanayi PMI verilerinin, yurt dışında ise dünya genelinde PMI verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.