İstanbul serbest piyasada haftanın işlem gününde dolar ve euro fiyatları yatırımcıların gündeminde. Dolar 47,7570 liradan, euro ise 55,1220 liradan güne başladı.
Serbest piyasada dolar 47,7550 liradan alınıp 47,7570 liradan satılırken, euro 55,1200 liradan alınıp 55,1220 liradan işlem görüyor.
DOLAR BUGÜN NE KADAR?
Serbest piyasada doların alış fiyatı 47,7550 lira, satış fiyatı ise 47,7570 lira olarak belirlendi.
Doların satış fiyatı dün 47,7350 lira seviyesindeydi. Böylece dolar yeni güne önceki kapanışa göre sınırlı yükselişle başladı.
EURO BUGÜN NE KADAR?
Euro ise serbest piyasada 55,1200 lira alış, 55,1220 lira satış fiyatıyla güne başladı.
Euro dün günü 55,1380 lira satış fiyatıyla tamamlamıştı. Böylece euroda yeni güne önceki kapanışa göre sınırlı düşüşle başlandı.
Döviz kurları serbest piyasada gün içerisinde değişiklik gösterebildiğinden, alış ve satış fiyatları işlem saatlerine göre farklılaşabiliyor.