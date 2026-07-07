Kaynak: Ekonomi Servisi

Yeni haftaya hızlı başlayan dolar/TL, yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Haftanın ilk işlem gününde 46,82 ile rekor kıran kur, salı günü de yükselişini devam ettirerek 46,84 seviyesine ulaştı. Böylece dolar/TL tüm zamanların en yüksek seviyesini bir kez daha yenilemiş oldu.

PİYASALAR KUR HAREKETİNİ YAKINDAN İZLİYOR

Küresel piyasalardaki gelişmeler ve yurt içi ekonomik beklentiler, döviz kurlarında belirleyici olmaya devam ediyor. Özellikle dolar/TL’deki son yükseliş, yatırımcıların odağını yeniden döviz piyasasına çevirdi.

EURO VE STERLİN DE ZİRVEYE YAKIN

Doların yanı sıra diğer majör para birimlerinde de yüksek seviyeler dikkat çekiyor:

Euro/TL alış: 53,57 TL

Euro/TL satış: 53,58 TL

Sterlin/TL alış: 62,72 TL

Sterlin/TL satış: 62,73 TL

Üç majör döviz kurunun da tarihi zirvelerine yakın seviyelerde işlem görmesi piyasalardaki yukarı yönlü eğilimin sürdüğünü gösteriyor.