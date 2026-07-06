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Saat 09.25 itibarıyla dolar/TL 46,8220 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL 53,5160 seviyesinde yatay seyrini korurken, sterlin/TL ise önceki kapanışına göre yüzde 0,1 düşüşle 62,5080 seviyesinde bulunuyor.

DOLAR ENDEKSİ GÜÇLÜ SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda doların performansını gösteren dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 101 seviyesinde işlem görüyor. ABD’de açıklanan son istihdam verilerinin, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımı beklentilerini azaltmasına rağmen, sıkı para politikasının süreceğine yönelik öngörüler gücünü koruyor.

Bu beklentiler, doların diğer gelişmiş ülke para birimleri karşısında güçlü kalmasını destekliyor.

PİYASALARDA YOĞUN VERİ GÜNDEMİ

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve fiyat gelişmeleri raporunun takip edileceğini belirtirken, yurt dışında ise Avro Bölgesi’nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve perakende satışlar ile ABD’de hizmet sektörü verileri ve ISM hizmet sektörü PMI başta olmak üzere yoğun bir veri gündeminin izleneceğini ifade ediyor.