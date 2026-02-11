Dün yükseliş eğilimi gösteren dolar/TL, günü önceki kapanışın hafif üzerinde 43,6270’ten kapattı.Saat 09.45 itibarıyla dolar/TL, önceki kapanışa yakın bir noktada 43,6400’den alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 52,0420’den, sterlin/TL ise yüzde 0,2 yükselişle 59,6890’dan işlem görüyor.Dolar endeksi ise yüzde 0,3 gerileyerek 96,5 seviyesine çekildi.ABD’de perakende satışlar geçen yıl aralık ayında bir önceki aya göre değişmeyerek 735 milyar dolar düzeyinde kaldı. Piyasa beklentisi ise bu kalemin yüzde 0,4 artması yönündeydi.

Ülkede hanehalkı borcu, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 1 yükselerek 18,8 trilyon dolara ulaştı. Tüketici talebindeki zayıflığı gösteren bu veriler, iş gücü piyasasındaki ivme kaybıyla birlikte değerlendirildiğinde, Fed’in faiz indirim sürecine daha erken başlayabileceği beklentisini güçlendirdi ve dolar endeksindeki düşüşü tetikledi.Para piyasalarında Fed’in haziran ayında 25 baz puanlık faiz indirimi yapacağı kesinleşmiş görünürken, nisan toplantısında erken bir gevşeme ihtimali de gündeme geldi.

Analistler, bugün yurt içinde perakende satış verilerinin, yurt dışında ise ABD tarım dışı istihdam rakamlarının ve yoğun veri akışının yakından izleneceğini ifade etti.