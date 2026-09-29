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Kaynak: Ekonomi Servisi

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 49,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 48,9760 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 yükselişle 49,00 seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda EURO/TL yatay seyirle 55,7150'den, sterlin/TL ise yüzde 0,1 düşüşle 64,9080'den işlem görüyor. Dolar endeksi de yatay seyirle 101,2 seviyesinde bulunuyor.

PİYASALARDA PETROL VE TAHVİL BASKISI

ABD-İran hattında kısa vadede bir uzlaşı ihtimalinin zayıflamasıyla petrol fiyatlarının yeniden yükselmesi ve tahvil piyasasındaki satış baskısının devam etmesi varlık fiyatlarında etkili oluyor.

ABD'de artan enerji maliyetlerinin yanı sıra enflasyonun yeniden hız kazanması ve ekonominin sıcaklığını koruması, Fed'in fiyat artışlarını dizginlemek amacıyla politika faizini artırmasına yönelik tartışmaları gündemde tutuyor.

FED'İN FAİZ POLİTİKASI YAKINDAN İZLENİYOR

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, gelecekteki olası faiz ayarlamalarının sayısı ve büyüklüğünün ekonominin politika hamlelerine verdiği tepkilere, önümüzdeki aylarda açıklanacak enflasyon ve istihdam verilerine göre şekilleneceğini söyledi.

Devam eden enflasyon riskleri, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yıl sonuna kadar bir faiz artışına daha gidebileceği beklentisini destekliyor. Fiyatlamalar, bankanın şahin adımlarını gelecek yıl da sürdürebileceğine işaret ediyor.

Ekim toplantısında politika faizinin yüzde 73 ihtimalle 25 baz puan artırılması beklenirken, aralık ayında faizin sabit bırakılması ya da artırılması konusunda belirsizlik öne çıkıyor.