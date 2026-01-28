Dün yükseliş eğilimli seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 43,4000 seviyesinden tamamladı.

Saat 09.50 itibarıyla dolar/TL yatay bir seyirle 43,4060'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 değer kaybıyla 52,1040'tan, sterlin/TL ise yüzde 0,2 düşüşle 59,9570'ten satılıyor.Dolar endeksi yüzde 0,2 gerileyerek 96 seviyesinde bulunuyor.

ABD'nin İran'a yönelik olası müdahale endişeleri ile ülkede hükümetin yeniden kapanma riski devam ederken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklayacağı para politikası kararları yatırımcıların odağında yer alıyor.Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakıldığını belirtiyor.

Karar metninin ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın gerçekleştireceği sözle yönlendirmedeki tonlamanın piyasalar açısından belirleyici olacağını vurgulayan analistler, bu nedenle oynaklığın artabileceğine dikkat çekiyor.

Bu gelişmelere ek olarak ABD'nin çeşitli coğrafyalardaki jeopolitik gerilimlere dahil olabileceği endişeleri, varlık fiyatları üzerinde baskı oluşturmayı sürdürüyor.Dolar endeksi dün 95,5'e gerileyerek Şubat 2022'den bu yana en düşük seviyesini test etti.

ABD Başkanı Donald Trump, doların çok fazla değer kaybettiğini düşünmediğini, "harika" durumda olduğunu ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin seyrettiğini, yurt dışında ise Almanya'da GfK tüketici güven endeksi, ABD'de haftalık mortgage başvuruları, Fed faiz kararı ile Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının izleneceğini kaydediyor.