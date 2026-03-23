Adana’da bir evdeki hırsızlık olayına ilişkin, Osmaniye ve Adana İl Emniyet Müdürlükleri tarafından ortak çalışma yürütüldü. Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, hırsızlık olayının şüphelisi Y.U. isimli kadının, Osmaniye’de akrabalarına ait bir ikamette gizlendiği belirlendi.

'MAŞALLAH, NE OLDU ŞİMDİ?'

Belirlenen adrese operasyon gerçekleştiren ekipler, şüpheliyi dolap içerisinde saklanır vaziyette buldu. Yakalanan şüphelinin, kendisini bulan polis ekiplerine "Maşallah ne oldu şimdi?" şeklinde karşılık verdiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda; 15 çeyrek altın, 5 tam altın, 6 gram altın, 3 altın yüzük ile 100 bin TL nakit paranın çalındığı, toplamda yaklaşık 500 bin TL değerinde ziynet eşyası ve paranın hırsızlık konusu olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.