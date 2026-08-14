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Kaynak: İHA

Hakkında "kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 13 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.K., yakalama emriyle aranıyordu.

Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, firari şüphelinin Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saklandığını tespit etti.

Ekipler, ormanlık alanda düzenledikleri operasyonla U.K.'yi yakaladı. Vatandaşları kandırmak için sahte bankacı olarak hareket ettiği belirtilen şüphelinin, polisten kaçarken rotayı bu kez bankadan değil, ormandan yana çevirdiği görüldü.

BANKADAN ORMANA, ORMANDAN CEZAEVİNE

Polis ekiplerinden kurtulmak için ormanlık alana saklanan U.K.'nin kaçış planı uzun sürmedi. Ekipler tarafından yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.