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Kaynak: Haber Merkezi

Sunucu Ece Erken, katıldığı programda yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Geçmişte sahip olduğu yazlık nedeniyle yaz aylarını Çeşme'de geçirdiğini söyleyen Erken, dolandırıcılık mağduru olduğunu belirterek yaşadığı süreci anlattı.

Yatırım kararını alırken güvendiği isimlerden biri olan Sergen Yalçın'ın tavsiyesinin etkili olduğunu ifade eden Erken, aldığı karar nedeniyle bugün büyük pişmanlık duyduğunu söyledi.

"SONUÇ ORTADA"

Yaşadıklarını anlatan Erken, "Eskiden bir yazlığım vardı. Dolandırılmamışken okullar kapanınca Çeşme'ye giderdim. Sergen Yalçın'ın 'Bunlar güvenilir, buradan yazlık al' sözlerine inanarak yatırım yaptım. Sonuç ortada" ifadelerini kullandı.

Ünlü sunucu, yaşadığı mağduriyet nedeniyle zaman zaman kendisine de kızdığını belirterek, "Kafamı vuruyorum, seni nasıl dinledim" sözleriyle yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.

YAŞADIĞI MAĞDURİYETİ ANLATTI

Ece Erken'in açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, ünlü sunucunun yıllar sonra yaptığı bu itiraf magazin dünyasında da geniş yankı buldu.