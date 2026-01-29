Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı 27 Ocak günü gerçekleştirilen törenle, Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri sahiplerini buldu.

ERDOĞAN’IN ELİNDEN ÖDÜL ALDI

Yapılan törende, 2 sene önce “Nitelikli dolandırıcılık” suçundan 3 yıl 4 ay, “resmi belgede sahtecilik” suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezası alan Bayburt Grup patronu Abdurrahman Şentürk, Erdoğan’ın elinden ödül aldı.

HAPİS CEZASI ALMIŞTI!

2024 senesinin şubat ayında, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 3 yıl 4 ay, ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezası alan Şentürk’ün cezası, 175 bin TL para cezasına çevrilmişti.

Abdurrahman Şentürk’ün, Güngör Şentürk ve Mehmet Sait Yıldız ile beraber yargılandığı dava, Mustafa Öztaş isimli bir şahsın şikayeti sonrası açılmıştı. Bayburt Grubu şirketlerinden birinde bir süre çalışan Mustafa Öztaş, parası ödenmediği için 10 yıl önce alacakları için yargı yoluna başvurarak icraya gitmişti.

Sahte senet nedeniyle, sanıklara yönelik açılan davadan sonra mahkeme, Abdurrahman Şentürk'e resmi belgede sahtecilik suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Şentürk’e, dolandırıcılık suçundan ise 3 yıl 4 ay hapis 3500 gün de adli para cezası verildi.