İddianamede, Onur Apaydın ve İlker Oflu’nun önderliğinde bir çetenin, sahte ucuz araç ilanlarıyla vatandaşları dolandırdığı öne sürülüyordu. Duruşmaya, tutuklu sanıklar Apaydın ve Oflu SEGBİS üzerinden katılırken, bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve avukatlar da hazır bulundu.

Sanık İlker Oflu, iki yıldır tutuklu bulunduğunu ve dosya nedeniyle mağdur olduğunu belirterek tahliyesini talep etti. Onur Apaydın ise bu aşamada söyleyeceği bir şey olmadığını ifade etti.

Mahkeme heyeti, vefat eden Nihal Candan hakkında açılan kamu davasının düşmesine karar verdi. Onur Apaydın, “örgüt kurma ve yönetme” suçundan 4 yıl 2 ay, “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından ise toplam 227 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İlker Oflu, “suç örgütüne üye olma” suçundan 2 yıl 6 ay hapse mahkûm edilirken, 35 ayrı dolandırıcılık suçundan beraat ederek tahliye edildi. Bahar Candan’a da aynı suçtan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Diğer sanıklardan Ayhan Güldan, Ömer Çapan ve Şahin Baran tüm suçlardan beraat etti. Diğer sanıklara ise değişen oranlarda hapis cezaları verildi.