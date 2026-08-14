Dolandırıcıların yeni tuzağı ifşa oldu: Tüm banka hesaplarınızı boşaltıyorlar

Siber dolandırıcılar, vatandaşları ağlarına düşürmek için her geçen gün yeni bir yöntem geliştiriyor. Son dönemde arama motorlarına verdikleri sponsorlı reklamlarla Sağlık Bakanlığı'nın Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) resmi web sitesini birebir kopyalayan siber korsanlar, tehlikeli bir tuzak kurdu.