Siber dolandırıcılar, vatandaşları ağlarına düşürmek için her geçen gün yeni bir yöntem geliştiriyor. Son dönemde arama motorlarına verdikleri sponsorlı reklamlarla Sağlık Bakanlığı'nın Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) resmi web sitesini birebir kopyalayan siber korsanlar, tehlikeli bir tuzak kurdu.
Dolandırıcıların yeni tuzağı ifşa oldu: Tüm banka hesaplarınızı boşaltıyorlar
Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, dolandırıcıların yeni tuzağını açıkladı. MHRS’yi birebir kopyalayan sahte sitelerle vatandaşları hedef alan siber korsanlar, "randevu cezanız var" diyerek hesapları boşaltıyor. Uzmanlar sponsorlu linklere karşı uyarıyor.Kaynak: Haber Merkezi
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, katıldığı Diyanet TV yayınında dolandırıcıların yeni oyununu gözler önüne sererek vatandaşlara hayati uyarılarda bulundu.
Prof. Dr. Ali Murat Kırık, dolandırıcıların arama motorlarında üst sıralarda çıkmak için reklam verdiğini ve Sağlık Bakanlığı’na ait MHRS sisteminin görünümünü birebir taklit eden sahte siteler oluşturduğunu belirtti.
Vatandaşların bu sahte sitelere girdiğinde "randevu cezanız bulunmaktadır" şeklinde yanıltıcı uyarılarla karşılaştığını aktaran Kırık, bu yöntemle panik yaratılarak kişilerin hesaplarından para çekildiğini ve kredi kartı bilgilerinin ele geçirildiğini vurguladı.
Arama motorlarındaki sponsorlu bağlantılara ve adres çubuğundaki detaylara karşı son derece dikkatli olunması gerektiğini ifade eden uzmanlar, resmi kurumların sistem üzerinden hiçbir şekilde randevu cezası adı altında ödeme talep etmeyeceğinin altını çiziyor.
Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına arama motorlarındaki reklamlı linklere tıklamak yerine doğrudan "mhrs.gov.tr" adresini yazarak veya resmi mobil uygulama üzerinden işlem yapmaları gerektiği hatırlatılıyor.