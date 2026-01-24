Dolandırıcılar, çeşitli mesajlar ve aramalarla vatandaşların ya banka hesaplarını patlatıyor, ya da linke tıkladığınızda telefonunuzdaki tüm bilgileri çalıyor.

DOLANDIRICILARIN YENİ TAKTİĞİ: TOKİ PROJELERİ

Dolandırıcıların bulduğu son yöntem ise ifşa oldu. Devletin başlattığı TOKİ 500 bin konut projesini fırsat bilenler, elde ettikleri cep telefonu numaralarına TOKİ 500 bin konut projesinin devam ettiğini belirten bir mesaj atarak, vatandaşlardan 5 bin lira katılım ücreti tahsil ediyor.

Dolandırıcılar, TOKİ ile birebir aynı bir internet sitesi kuruyor. Siz, telefonunuza gelen SMS’e tıkladığınızda bu siteye yönlendiriliyorsunuz. Sitede bulunan İBAN adresine parayı gönderdiğinizde ise her şey için çok geç oluyor.

Uzmanlar, telefonunuza gelen bu SMS’lere tıklamamanızı öneriyor.

