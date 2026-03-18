Bakanlık, resmi X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, söz konusu paylaşımların tamamen uydurma olduğunu ve vatandaşları hedef alan dolandırıcılık girişimlerinin bir parçası olabileceğini belirtti.

Açıklamada, bu tür içeriklerin kişisel bilgileri ele geçirmek amacıyla hazırlandığına dikkat çekilirken, yanıltıcı paylaşımları yayan kişiler hakkında hukuki sürecin başlatıldığı ifade edildi.

Ayrıca sosyal yardımlar hakkında doğru ve güncel bilgilere ulaşmak isteyen vatandaşların yalnızca Bakanlığın resmi internet sitesi ve doğrulanmış sosyal medya hesaplarını takip etmeleri gerektiği vurgulandı.