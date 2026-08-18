Dolandırıcıların akıllara zarar yeni oyunu ortaya çıktı: Hesabınıza işte böyle sızmaya çalışıyorlar

Sonra bu numaralar üzerinden telesekreter sistemi ile tarafıma ulaşıldı ve benden yirmi küsur bin liralık sigortayı yenilemem için 1’e basmam veya 4 bin 100 lira olduğu söylenen iade tutarını almam için 2’ye basmam istendi. Bu süreçte yapılan tüm arama ve mesajların dolandırıcılık amaçlı olduğunu düşünüyorum ve hiçbirini kabul etmiyorum” diye ifade etti.