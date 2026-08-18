Dolandırıcılar, para iadesi vaadiyle vatandaşları hedef alırken bankacılık uygulamalarına erişim sağlayarak hesapları ele geçirmeye çalışıyor. Gazeteci Cansu Çamlıbel yaşadığı olayı paylaşırken diğer mağdurlar da yöntemin nasıl uygulandığını anlattı.
Dolandırıcıların akıllara zarar yeni oyunu ortaya çıktı: Hesabınıza işte böyle sızmaya çalışıyorlar
Dolandırıcılar, banka ve sigorta şirketlerinin adını kullanarak para iadesi vaadiyle vatandaşları hedef alıyor. Sahte aramalar ve SMS’lerle güven kazanan şüpheliler, bankacılık uygulamalarına erişmeye çalışıyor ve doğrudan hesaplardan para çekmeyi hedefliyor. İşte detaylar...Kaynak: Diğer
Son dönemde Garanti BBVA ve Eureko Sigorta'nın isimlerini kullanan dolandırıcıların, “sigorta iadesi” veya “biriken para iadesi” bahanesiyle vatandaşlara ulaştığı belirtiliyor. Sahte SMS ve telefon aramalarıyla güven oluşturan şüphelilerin, ardından mobil bankacılık işlemlerinde kullanılan onay kodlarını ele geçirerek hesaplara yetkisiz erişim sağlamaya çalıştığı ifade ediliyor.
Şikayetvar.com'a başvuran mağdurlar, kendilerine gönderilen mesajları ve aramalarda kullanılan yöntemleri ayrıntılarıyla anlattı. Kullanıcılardan biri “İadeniz var diyerek ulaşıldı” ifadelerini kullanırken, bir başka mağdur ise bankacılık uygulamasına nasıl erişilmeye çalışıldığını aktardı. Gazeteci Cansu Çamlıbel de sosyal medya hesabından yaşadığı olayı paylaşarak “Oltaya düşmemin nedeni bankacılık sistemine sızmalarıydı” dedi.
‘İADENİZ VAR DENDİ’
Şikayetvar.com üzerinden yaşadığı mağduriyeti anlatan kullanıcı, “Bilinmeyen ve sahte aracı firmalar tarafından adıma Garanti Bankası ve Eureko Sigorta ismi kullanılarak dolandırıcılık amaçlı mesaj ve otomatik aramalar yapıldı. Bana SMS gönderildi. Mesajda “Garanti Bankası ile bağlantılı Eureko Sigorta kapsamında adınıza tanımlı 4 bin 900 lira iadeniz bulunuyor” ifadesi yer almaktaydı.
Sonra bu numaralar üzerinden telesekreter sistemi ile tarafıma ulaşıldı ve benden yirmi küsur bin liralık sigortayı yenilemem için 1’e basmam veya 4 bin 100 lira olduğu söylenen iade tutarını almam için 2’ye basmam istendi. Bu süreçte yapılan tüm arama ve mesajların dolandırıcılık amaçlı olduğunu düşünüyorum ve hiçbirini kabul etmiyorum” diye ifade etti.
Bir kullanıcı da kendisine ulaşan kişinin Garanti BBVA ve Eureko Sigorta bağlantılı olduğunu söylediğini belirterek yaşananları şöyle anlattı: “Arayan kişi, kendisini Garanti BBVA ve Eureko Sigorta ile bağlantılı olarak tanıttı ve adıma 4 bin 900 lira tutarında hayat sigortası iadesi bulunduğunu, bu tutarın tarafıma aktarılacağını söyledi.
Konuşma boyunca Garanti BBVA ve Eureko Sigorta isimleri kullanılarak güven oluşturulmaya çalışıldı. Sözde iade işlemini başlatmak için beni otomatik bir sisteme yönlendirdiler. Bu otomatik sistemde internet bankacılığı şifrem istenince durumdan şüphelendim ve hiçbir şekilde internet bankacılığı şifremi, SMS doğrulama kodumu ya da herhangi bir kişisel verimi paylaşmadan görüşmeyi anında sonlandırdım. Benzer mağduriyetlerin önlenmesi için gerekli tüm tedbirlerin alınmasını ve yapılacak inceleme sonucunda tarafıma bilgi verilmesini istiyorum” diye yazdı.
SİSTEMİ ELE GEÇİRMİŞLER
Aynı yöntemle karşılaşan gazeteci Cansu Çamlıbel, X hesabından yaptığı paylaşımda yaşadıklarını “Aman dikkat” diyerek şöyle anlattı: “Garanti Bankası’nın mobil uygulaması üzerinden dolandırıcılık yapan bir ekip var. Bugün sabah saatlerinde Eureko Sigorta’da biriken para iadem olduğu oltasıyla hesabıma yönlendirildim. Oltaya takılmamın nedeni dolandırıcıların Garanti uygulamasından bana “onay” kodu göndermeyi başarması. Ve bu sayede şifremi ele geçirmeyi başardılar. Başka bankadaki hesabıma para transferi yaptırmaya sonra onu kendilerine göndermemi sağlamaya çalıştılar. Diğer banka şüpheli işlemi fark edip uyarı telefonu açınca uyandım. Garanti ise kendi uygulaması üzerinden bana defalarca kod gönderildiğinin ve işlem yaptırılmakta olduğunun farkında dahi değildi.
Diğer bankanın uyarısı üzerine Garanti şubesine başvurduktan sonra öğrendim ki son dönemde “Eureko’dan arıyoruz” diyerek çok insan üzerinde aynı yöntem kullanılmış. Bana para iadesi için bir iban ve Zehra Polat ismi verildi. Dekont elimde. Eminim ki yüzlerce sahte isim ve iban kullanıyorlar. Garanti açısından çok büyük güvenlik açığı söz konusu. Bankanın bir an önce bu işi çözmesi lazım.”