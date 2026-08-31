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Özellikle bilinmeyen numaralardan gelen ve kendisini kamu kurumu veya resmi marka yetkilisi gibi tanıtan dolandırıcı mesajlarına karşı WhatsApp düğmeye bastı. Platform, kullanıcıların mağdur olmasını engellemek adına doğrudan cihaz üzerinde çalışan yeni bir yapay zekal uyarı mekanizmasını devreye sokuyor.

WHATSAPP SCAM ALERT SİSTEMİ NASIL ÇALIŞACAK?

"WhatsApp Scam Alert" adı verilen yeni dolandırıcılık bilgilendirme sistemi, Ayarlar - Hesap menüsü altından manuel olarak aktif hale getirilebiliyor. Özellik açıldığında, rehberde kayıtlı olmayan bir numaradan gelen mesajlar taranarak dolandırıcılık şüphesi taşıyıp taşımadığı kullanıcıya bildiriliyor.

Uyarı alan kullanıcılar numarayı anında engelleyip şikayet edebileceği gibi, mesajı güvendiği kişilere ileterek danışabiliyor. Mesajı atan karşı taraf ise kullanıcının bu güvenlik özelliğini aktif edip etmediğini göremiyor.

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ UYARI UYGULAMASI BETA SÜRÜMÜNDE

Cihaz üzerinde yerel olarak çalışan ve kendini sürekli eğiten bir yapay zekâ modeline dayanan dolandırıcılık uyarısı, ilk olarak Android platformunda test ediliyor. Bu güvenlik önlemini deneyimlemek isteyen kullanıcıların "WhatsApp for Android 2.26.34.1" beta sürümünü yüklemesi gerekiyor.