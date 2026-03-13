Ekipler, son dönemde artan telefon ve internet dolandırıcılıklarına karşı iki farklı cami önünde vatandaşlara broşürler dağıtarak uyarılarda bulundu.

Broşürde, internet üzerinden yapılan alışverişlerde temkinli olunması gerektiği vurgulandı. Araç, ev veya arsa alımında paranın tamamını vermeden imza atılmaması gerektiği, internetten araç alınırken karşı tarafa kapora gönderilmemesi gerektiği hatırlatıldı.

Ayrıca sosyal medyada karşılaşılan reklamların yanıltıcı olabileceğine dikkat çekildi. Vatandaşlara, 444 veya 0850 ile başlayan numaralardan gelen aramalarda ve mesajlarda şifre isteyen kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği hatırlatıldı.

GELEN ÇAĞRILARA DİKKAT EDİLMELİ

Tanımadıkları kişilerden gelen çağrılara dikkat edilmesi ve kişisel bilgilerin paylaşılmaması gerektiği vurgulandı. Broşürde ayrıca, polis, asker veya savcıların vatandaşlardan asla para talep etmeyeceği, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan ve para isteyen kişilerin dolandırıcı olduğu belirtildi.