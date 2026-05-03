Yeniçağ Gazetesi
03 Mayıs 2026 Pazar
İstanbul 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Yaşam Dokunmanın bedeli tam 700 bin TL: Sadece 15 günlüğüne ortaya çıkıyorlar

Dokunmanın bedeli tam 700 bin TL: Sadece 15 günlüğüne ortaya çıkıyorlar

Sivas’ın Kangal ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen ters laleler dikkat çekiyor. Sarı rengi ile dikkat çeken laleleri koparanlara 700 bin TL para cezası uygulanıyor.

Haberi Paylaş
Dokunmanın bedeli tam 700 bin TL: Sadece 15 günlüğüne ortaya çıkıyorlar - Resim: 1

Sivas’ın Kangal ilçesine bağlı Alacahan köyünde halk arasında ‘ağlayan gelin’ olarak da bilinen ters laleler, doğada kendiliğinden yetişiyor.

1 11
Dokunmanın bedeli tam 700 bin TL: Sadece 15 günlüğüne ortaya çıkıyorlar - Resim: 2

Zarif yapısının yanı sıra sarı rengi ile ilgi toplayan laleleri koparmanın ise çok yüksek cezası bulunuyor.

2 11
Dokunmanın bedeli tam 700 bin TL: Sadece 15 günlüğüne ortaya çıkıyorlar - Resim: 3

Ters laleleri koparanlara 700 bin TL para cezası uygulanıyor.

3 11
Dokunmanın bedeli tam 700 bin TL: Sadece 15 günlüğüne ortaya çıkıyorlar - Resim: 4

Her yıl nisan ayında açan laleler, 15 günlük ömrünün ardından solarak yok oluyor.

4 11
Dokunmanın bedeli tam 700 bin TL: Sadece 15 günlüğüne ortaya çıkıyorlar - Resim: 5

Köy sakinlerinden Murat Vural, "Lalelerimize bakması bedava, koparması ise 700 bin lira ceza. Bir tarafta kar var, bir tarafta ise lale" dedi.

5 11
Dokunmanın bedeli tam 700 bin TL: Sadece 15 günlüğüne ortaya çıkıyorlar - Resim: 6

Alacahan köyünün muhtarı Cemal Sağlam ise, "Köyümüze 2 kilometre uzaklıkta bulunan bir dağda yetişen ters lalelerimiz, nisan ayının 1’inci haftası ile son haftası arasında çıkmaktadır.

6 11
Dokunmanın bedeli tam 700 bin TL: Sadece 15 günlüğüne ortaya çıkıyorlar - Resim: 7

Araştırmalarımıza göre bunun Alacahan çevresinde yetişen bir lale olduğunu biliyoruz.

7 11
Dokunmanın bedeli tam 700 bin TL: Sadece 15 günlüğüne ortaya çıkıyorlar - Resim: 8

Buranın koruma altına alınmasını ve bu değerin Alacahan’a kazandırılmasını bekliyoruz. 1800 metrelik rakımda açan bu lalelerin 15 günlük bir ömrü var" diye konuştu.

8 11
Dokunmanın bedeli tam 700 bin TL: Sadece 15 günlüğüne ortaya çıkıyorlar - Resim: 9
9 11
Dokunmanın bedeli tam 700 bin TL: Sadece 15 günlüğüne ortaya çıkıyorlar - Resim: 10
10 11
Dokunmanın bedeli tam 700 bin TL: Sadece 15 günlüğüne ortaya çıkıyorlar - Resim: 11
11 11
Kaynak: İHA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro