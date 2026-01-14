Türk Dil Kurumu’nun yazım kurallarına göre bu kelimenin doğru kullanımı netleşmiş durumda. İşte, doküman mı, döküman mı? TDK’ye göre nasıl yazılır?

Günlük konuşmalarda ve dijital içeriklerde sıkça karşılaşılan yazım yanlışları, özellikle internet kullanıcılarının kafasını karıştırıyor. Bunların başında ise “doküman” kelimesinin doğru yazımı geliyor. Sosyal medya paylaşımlarından haber metinlerine kadar pek çok alanda kullanılan “döküman” ifadesi, Türkçede yaygın bir hataya dönüşmüş durumda. Türk Dil Kurumu (TDK) bu konuda açık ve net bir açıklama yapıyor.

DOKÜMAN NASIL YAZILIR?

TDK’ye göre kelimenin doğru yazımı “doküman” şeklindedir. “Döküman” kullanımı yanlıştır ve Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer almamaktadır. Kelime, Türkçeye Fransızcadan geçmiş olup sözlükte yer alan doğru biçimiyle kullanılmalıdır.