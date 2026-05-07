ERZİNCAN’DA GENÇ DOKTORUN SIR ÖLÜMÜ: OTOPSİ SONUCU BEKLENİYOR

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi’nde görevli 41 yaşındaki doktor Orhan K., evinde ölü bulundu. Olay, Başbağlar Mahallesi 1434 Sokak'taki ikametinde meydana geldi.

BABASI FARK ETTİ

Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde oğlunu uyandırmak için odasına giren baba, Orhan K.'nin tepki vermemesi üzerine paniğe kapıldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, Orhan K.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Ölümün şüpheli bulunması üzerine Orhan K.’nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden 41 yaşındaki doktorun, daha önceden de bazı sağlık sorunları olduğu öğrenildi.